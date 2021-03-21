Профессиональное военное образование позволяет увидеть службу с иной стороны - мнение

21 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Получение профессионального военного образования дает возможность увидеть военную службу с иной стороны и понять, что защищать Родину - долг каждого мужчины. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель военного комиссара - начальник мобилизационной группы военного комиссариата Браславского района майор Владимир Шимукович.

Владимир Шимукович никогда не думал, что свяжет свою жизнь с военной службой. Однако оказалось, что по жизни его вела путеводная звезда: он закончил военную кафедру БГУ и надел форму. Что касается полученного образования, он считает его важным в становлении личности. "Военное образование - это школа настоящей мужской жизни. Когда проходишь через нее, то уже по-другому смотришь на свое предназначение и на воинскую службу в частности. Выражение "защищать Родину" уже не кажется просто словами, это твоя работа, твой долг и обязанность", - подчеркнул военнослужащий.

Уроженец деревни Ситьково Миорского района, он с детства увлекался географией и целенаправленно готовился к поступлению в БГУ на любимый предмет - геоэкология. "В школе учитель географии настолько увлеченно и интересно преподавал свою учебную дисциплину, что передал это отношение к географии и мне. Я также интересовался историей, биологией. Перед поступлением в БГУ готовился дополнительно, самостоятельно постигал нужные темы, углубленно изучал материал. Став студентом, думал, что после окончания вуза буду работать экологом", - рассказал Владимир Шимукович.

Однако все изменилось на третьем курсе. Студент БГУ узнал, что в вузе есть военная кафедра и параллельно с учебой можно получить вторую специальность - военную. Тогда решил: стоит попробовать. Тем более что на кафедре обучали топографии и геодезии - смежным специальностям, которые уже были знакомы молодому человеку. Да и физические данные позволили пройти необходимую перед поступлением медкомиссию: в этом помогло увлечение спортом. Поступить на военную кафедру его побудило скорее любопытство. В школе никто из учителей не рассказывал, что в БГУ есть возможность параллельно с гражданской профессией получить еще и военную учетную специальность.

Между тем в одном из ведущих вузов страны есть и военный факультет, где можно обучиться профессии, выбрав из пяти предложенных специальностей. Это химия, правоведение, геоинформационные системы, прикладная криптография, международные отношения. "На базовых факультетах вуза изучаются профессиональные дисциплины соответствующих специальностей, а специализированные предметы (военная топография, военно-инженерная подготовка, общая тактика, огневая подготовка, радиационная, химическая и биозащита и др.) - на военном факультете. Как правило, каждый год набор курсантов на военный факультет составляет около 40 человек. В следующем учебном году у нас появится новая специализация: международные отношения в информационной сфере, куда могут поступать и девушки. Кроме того, на сайте факультета можно совершить виртуальную экскурсию, перейдя во вкладку "Виртуальный день открытых дверей", она доступна для любого пользователя", - пояснил заместитель начальника по идеологической работе военного факультета БГУ Олег Горгуль.

В свое время Владимир Шимукович этого не знал. Обучение на военной кафедре стало для него личным открытием. "Я с детства относился по-особенному к людям в погонах, очень уважал военных, наверное, как и любой мальчишка. Когда учился на топогеодезиста, посмотрел на военную службу с иного ракурса. Нам много рассказывали о родах войск, выдающихся полководцах, показывали образцы вооружений, мы учились рисовать военные карты. Тогда понял, что мне это близко, интересно", - поделился военнослужащий.

Он добавил, что во время учебы на военной кафедре нашел верных друзей, с которыми до сих пор поддерживает связь, общается, видится. Словом, это та самая нерушимая мужская дружба, которая зарождается в общем деле и проверяется годами.

Владимир Шимукович в военкомате Браславского района служит с 2010 года. Работа превзошла его ожидания. "Мы занимаемся не только вопросами призыва солдат-срочников, но и мобилизацией в целом. Молодых людей призывного возраста в большинстве случаев направляем туда, где они хотят служить. Ребята из нашего района отдают предпочтение погранвойскам, чтобы быть поближе к дому, 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Приятно, когда после увольнения со срочной службы они приходят к нам и благодарят. Видно, что армия помогла им возмужать, стать сильнее, выносливее", - отметил военнослужащий.

Говоря о выборе образования сегодняшней молодежи, Олег Горгуль затронул некоторые проблемы. "Военный факультет БГУ осуществляет подготовку военных кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы Государственного пограничного комитета, Комитета государственной безопасности и внутренних войск Министерства внутренних дел. Однако сейчас наблюдается снижение интереса к получению военного образования, даже несмотря на хорошее материальное стимулирование для курсантов. Кроме бесплатного жилья, военной формы, питания, каникулярных зимних и летних отпусков, они получают очень достойное денежное довольствие, превышающее стипендию обычного студента в несколько раз. Раз в год они также могут рассчитывать на дополнительную материальную помощь. И все же около 90% поступающих на военный факультет делают это по настоянию родителей. Молодой человек, приходящий в вуз и выбирающий военный факультет, должен делать это осознанно и по внутренним убеждениям", - поделился специалист.

Как раз такими личными убеждениями при выборе будущей профессии руководствовался старший офицер оперативного отделения штаба войсковой части №22313 капитан Дмитрий Коль, который заканчивал другой вуз - Военную академию Беларуси.

Он служит в Боровке Лепельского района с 2015 года. В своем выборе офицер не усомнился ни разу. "Помню себя семнадцатилетним парнем, который сразу после школы поступил в академию на факультет ракетных войск и артиллерии. Тогда я думал, что уже взрослый, готов к жизни. А когда выпускался из академии, то даже сам удивился переменам в себе. Стал более дисциплинированным, ответственным, причем не только за себя, но и за боевых товарищей", - рассказал Дмитрий Коль.

Видеть людей в форме он привык с детства. Его отец тоже был военным. Тот воспитывал сыновей в строгости, по-спартански. Глава семьи всегда являлся образцом для подражания, его авторитет был непреклонным. Поэтому сегодняшний военнослужащий даже не сомневался, какую профессию выбрать. Да и его родной брат тоже посвятил себя мужскому делу - он работник МЧС.

"Отец был очень рад и горд, что я пошел по его стопам. Я вырос в атмосфере строгой, почти армейской дисциплины, и поэтому во время учебы в академии мне многое давалось легко. Там я приобрел неоценимый опыт. У меня появились друзья, с которыми мы еще и служим бок о бок. Я убежден, что каждый мужчина должен уметь защищать Родину. А тот, кто выбирает профессию военнослужащего, должен делать это по зову души. Здесь, как и в другом деле, без любви к своей профессии ничего не получится", - подчеркнул Дмитрий Коль.

Он также рассказал, что выпускники Военной академии не теряют друг друга и поддерживают связь, интересуются изменениями, которые происходят в альма-матер.

Точно так же и руководство учреждения образования не упускает из вида своих выпускников. "Через год после выпуска в нашу академию приходят отзывы о наших выпускниках с их места службы, где дается оценка их знаниям и навыкам. Эта обратная связь очень важна для нас, так как дает возможность определить, все ли компетенции военного специалиста они получили в ходе обучения и на какие аспекты необходимо обратить внимание в учебном процессе. Очень часто раздаются звонки из разных уголков нашей страны, в разговоре молодые офицеры делятся своими успехами по службе, радостными моментами личной жизни, говорят слова благодарности за обучение и воспитание", - отметил начальник 2-й группы отдела идеологической работы Военной академии подполковник Алексей Пинчук.

Он добавил, что в академии полностью выполняют план набора абитуриентов. "В 2020 году к нам поступили 484 человека, из них 6 девушек. План приема зависит от потребности и заказа Министерства обороны. Семь факультетов вуза - общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения - практически полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах для замещения первичных офицерских должностей. Со всеми специальностями можно ознакомиться на сайте нашего учреждения образования", - подчеркнул Алексей Пинчук.-0-