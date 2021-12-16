Профессиональный турнир по ММА станет кульминацией фестиваля боевых искусств "Минский рубеж"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" пройдет с 17 по 20 декабря на базе многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена", сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Фестиваль будет проходить в третий раз. В 2019-м и 2020 годах его площадкой становилась "Чижовка-Арена". На соревнования тогда приезжали атлеты со всей Беларуси, представители России, Кыргызстана, Ирана - всего более тысячи участников.

В этом году состоятся международные и республиканские соревнования. Уже подтвердили свое участие представители таких боевых дисциплин, как карате, таэквондо (1ТР), кикбоксинг, панкратион, тайландский бокс, смешанные единоборства (ММА), рукопашный бой, грэпплинг. Ожидается от 1,5 тыс. до 2 тыс. участников.

Кульминацией фестиваля станет профессиональный турнир по ММА - AMC Fight Nights 107 | BFC: Минский рубеж, который состоится 20 декабря сразу после церемонии закрытия форума, с 19.00 до 23.00. Будет организована его прямая трансляция по "Матч-ТВ". "Мероприятие возглавит бой в полусреднем весе между Алексеем Махно и белорусским бойцом Русланом Колодко. Против российского супертяжа Григория Пономарева выступит иранский гигант Алиреза Сафара. Среди участников также сибирский вундеркинд Максим Буторин, для которого бой в Минске станет уже седьмым в 2021 году, а также любимцы минской публики Артем Земляков и Сергей Чмель", - анонсировали организаторы.-0-