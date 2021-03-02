Профилактическая акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске

2 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая антиалкогольная акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске 3 марта. Такая информация размещена на сайте Бобруйского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

В этот день с 00.00 до 24.00 в городе будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.

"Решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города было принято Бобруйским горисполкомом. Это связано с проведением профилактической антиалкогольной акции. Она направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, а также борьбу с ними", - отметили специалисты.-0-