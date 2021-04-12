Профилактическая акция ГАИ "Мотоциклист" стартовала в Гомельской области

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Мотоциклист" стартовала сегодня в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ежегодно с наступлением тепла обостряется проблема травматизма мотоциклистов и их пассажиров. "Несмотря на то, что в Гомельской области погода еще недостаточно теплая, уже сейчас на дорогах появилось значительное количество двухколесных механических транспортных средств. С начала 2021 года с участием мототранспорта произошло 6 ДТП, в которых 5 человек были травмированы и один погиб", - рассказали в УГАИ.

Первое смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло 11 апреля в Мозыре. Примерно в 16.50 34-летний водитель Stels Outlander 150 ехал по ул. Портовой райцентра. "Он выбрал небезопасную скорость, из-за чего на закруглении дороги не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. К слову, водитель управлял двухколесным транспортным средством без мотошлема. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия", - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Главная цель профилактической акции - формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечение хулиганских действий со стороны мотоциклистов. Автомобилистам также не стоит забывать, что на дорогу выехал двухколесный механический транспорт.

Сотрудники ГАИ будут вести негласный и смешанный контроль за дорожным движением, в том числе с использованием служебного мототранспорта. Наряды ДПС будут максимально приближены к местам проведения развлекательных, спортивных, других массовых мероприятий для молодежи и мест отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время.

В областной Госавтоинспекции напоминают мотоциклистам: решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение правил дорожного движения.

Сотрудники ГАИ сделали также подборку советов, подсказанных опытом лучших мотоциклистов. Во-первых, за рулем важно сохранять спокойствие и рассудительность, вести мотоцикл, как этого требуют условия безопасности. Рядом могут оказаться азартные, недисциплинированные водители, поэтому не стоит поддаваться их влиянию и вступать в бессмысленные мотогонки.

Во-вторых, никогда не считайте, что достигли вершин мастерства в управлении мотоциклом: скоростная машина и дорога могут в любой момент сыграть злую шутку.

В-третьих, стоит учитывать, что мотоциклисты в меньшей степени защищены, чем водители автомобиля, которых может уберечь от травм корпус машины. "Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем, он позволяет сохранить жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреждений при ДТП", - уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-