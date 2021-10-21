Профилактическая акция ГАИ "Время стать заметным!" пройдет 25-29 октября в Минске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии осенних каникул с 25 по 29 октября в столице Госавтоинспекция проведет профилактическую акцию под названием "Время стать заметным!", направленную на минимизацию негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения, повышение эффективности работы по устранению причин и условий детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

В ходе проведения данного мероприятия особое внимание будет уделено участкам улично-дорожной сети, наиболее подверженных риску совершения наездов на несовершеннолетних участников дорожного движения, регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам вблизи учреждений образования. Без внимания не останутся и водители. Стражи дорог будут следить за соблюдением с их стороны правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки детей-пассажиров.

Ежедневно личный состав служб милиции общественной безопасности будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части, а также пресекать нарушения данных правил, в том числе в части использования световозвращающих элементов. Также инспекторы проведут профилактические беседы, тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, в ходе которых расскажут о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, основных угрозах и рисках безопасности на дорогах с учетом сезонных факторов, а также о правилах использования световозвращающих элементов, ведь большинство дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит именно в темное время суток. Зачастую главная причина этого - игнорирование элементарных мер безопасности и излишняя самоуверенность пеших участников дорожного движения. Многие пешеходы считают, что в любой ситуации водитель их видит, однако это не так.

За 9 месяцев в столице совершено 65 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, из них 1 ребенок погиб, 67 - получили ранения, причем 43 пострадавших были в возрасте от 7 до 16 лет, 34 - являлись пешеходами, а только 17 - пассажирами, что вдвое меньше.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе одежды отдавайте предпочтение именно таки моделям, либо приобретите другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными средствами безопасности.-0-