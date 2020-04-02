Профилактическая акция "Мотоциклист" стартовала на дорогах Гомельской области

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий "Мотоциклист" стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.

Ежегодно весной обостряется проблема травматизма в ДТП с участием водителей мототранспорта. За три месяца 2020 года на дорогах региона зарегистрировано три таких ДТП, в которых три человека получили травмы. В 2019 году в 61 аварии с участием мотоциклистов восемь человек погибли, 61 был травмирован.

"В связи с этим на территории Гомельской области проводится профилактическое мероприятие "Мотоциклист". В течение всего мотосезона инспекторы ГАИ будут выявлять и пресекать нарушения ПДД со стороны водителей двухколесных транспортных средств, работать на предупреждение ДТП с их участием. Для этого будут задействованы также мотопатрули", - рассказали в областной ГАИ.

Комплекс направлен на пропаганду безопасности дорожного движения при использовании мототранспорта. Среди основных задач - исключить из дорожного движения мотоциклы без документов, подтверждающих право собственности, незарегистрированные в законном порядке, собранные кустарным способом либо с конструктивными изменениями. В зоне внимания сотрудников ГАИ также окажутся мотохулиганы и лихачи.

В ГАИ региона подчеркнули: мотоциклисты - в числе самых уязвимых участников дорожного движения. Были случаи, когда человек погибал при неудачном падении, а техника оставалась практически без повреждений.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к неукоснительному соблюдению ПДД, а водителей авто - к взаимопониманию на дороге.-0-