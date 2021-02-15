Профилактическая акция "Пешеход" проходит в Минской области

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Минской области проводят с 15 по 19 февраля профилактическую акцию "Пешеход", которая направлена на предупреждение ДТП с участием наиболее уязвимой категории участников дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В эти дни инспекторы усилят надзор за соблюдением пешеходами требований ПДД. Основные причины ДТП с участием пешеходов - отсутствие световозвращающих элементов, переход проезжей части вне установленного места, нарушение правил проезда пешеходных переходов, особенно в городах и крупных населенных пунктах.

Госавтоинспекция напоминает, что ПДД обязывают пешеходов двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по обочине. В сложных погодных условиях, когда обочины непригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту. В таком случае при ограниченной видимости и в темноте пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами (жилетами повышенной видимости). Важно, чтобы световозвращатели не были закрыты складками одежды, сумкой или зонтом.

"Переходить дорогу необходимо только в установленных местах. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переходить улицу, пока все автомобили не остановятся. Идеальный вариант, когда вы можете встретиться взглядом с водителем автомобиля, который приближается к переходу. По взгляду или жесту вы поймете, пропустит он вас или нет. Психологи считают, что человек, который не собирается пропустить пешехода, выглядит напряженно или намеренно отводит взгляд. В таком случае безопаснее переждать на тротуаре", - рассказали в ГАИ.

За нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br29). Если пеший участник дорожного движения в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 БВ.

Госавтоинспекторы также не оставят без внимания водителей. Нарушителей ожидает не только наказание в виде штрафа, но и профилактическая беседа в отделении ГАИ. Для водителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой в случае обнаружения нетрезвых граждан, которые передвигаются по дороге или вдоль нее, незамедлительно сообщать по телефону 102.

С начала года в регионе с участием пешеходов зарегистрировано 21 ДТП, в которых восемь человек погибли и 14 получили травмы и увечья. По вине пешеходов произошло 14 ДТП. Практически все аварии случились в темное время суток, причем ни один из погибших пешеходов не был обозначен световозвращающими элементами.-0-