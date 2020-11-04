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04 ноября 2020, 07:28

Профилактическая акция "Пешеход" стартует в Витебской области

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 4 по 10 ноября Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию "Пешеход" в Витебской области, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники ГАИ особое внимание уделят, в частности, соблюдению правил проезда переходов водителями и пересечению проезжей части в установленных местах пешеходами. ГАИ призывает в темное время суток обозначать себя, не следует перебегать улицу вне установленных для этого мест либо внезапно выходить на проезжую часть из-за транспортных средств, которые ограничивают обзор водителю. Помимо этого автолюбителям нужно быть максимально внимательными возле учреждений образования, во дворах, в темное время суток, а также выбирать скоростной режим исходя из погодный условий.

"Объединив усилия, можно добиться соблюдения правил дорожного движения и тем самым сокращения аварийности на дорогах", - отметили в областной Госавтоинспекции.

Инспекторы добавили, что если автомобильный видеорегистратор зафиксировал факт непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, видео можно прислать в ближайший отдел ГАИ.

С начала года в Витебской области зарегистрировано 99 ДТП участием пешеходов, в них погибли 20 человек, 81 получил ранения. При этом 40 аварий произошло по вине пешеходов, некоторые были в состоянии алкогольного опьянения.-0-

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