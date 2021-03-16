Профилактическая акция по охране женского здоровья пройдет в Кормянском районе 16-17 марта

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Вместе за здоровое будущее" пройдет в Кормянском районе 16-17 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Инициаторами акции выступают Гомельский государственный медицинский университет и областная организация Белорусского союза женщин.

При поддержке областного онкологического и областного кожно-венерологического диспансеров на базе Кормянской центральной больницы пройдут консультации онкомаммолога, онколога, дерматолога. "Специалисты будут обучать женщин правилам самообследования молочной железы для формирования онконастороженности. Также в больнице можно будет сделать маммографию и дерматоскопию для выявления возможных патологий", - рассказали в областной организации.

Акция начнется в Кормянской центральной районной больнице 16 марта в 10.00. Специалисты будут работать два дня. Далее в планах - другие районы области. Особое внимание - жительницам сельской местности.-0-