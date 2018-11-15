Профилактическая акция "Трезвый водитель" стартует 16 ноября в Минском районе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Трезвый водитель" пройдет с 16 по 19 ноября в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Основная цель акции - активизировать работу по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения - одной из причин ДТП с тяжкими последствиями. "Созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции будет приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений, особенно в вечернее и ночное время", - рассказала Екатерина Сильченко.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться безучастными и сообщать о фактах, когда транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, и предупреждает водителей об ответственности за вождение в нетрезвом виде. "Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности", - напомнила старший инспектор.

Проблема нетрезвого вождения остается актуальной. С начала года на территории Минского района по вине таких водителей совершено 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 17 получили травмы.-0-