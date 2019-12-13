Профилактическая декада "Уступи дорогу пешеходу!" стартует в Гомельской области 14 декабря

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическое мероприятие "Уступи дорогу пешеходу!" пройдет в Гомельской области с 14 по 22 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Профилактическое мероприятие станет дополнительной мерой по предупреждению дорожного травматизма. На территории Гомельской области актуальна проблема наездов на пешеходных переходах, особенно в темное время суток. "Такие происшествия в основном обусловлены тем, что водители не предоставляют преимущества в движении пешеходу. За 11 месяцев этого года более 11,2 тыс. автомобилистов нарушили данное требование правил дорожного движения", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

С начала года на дорогах области произошло 157 ДТП с участием пешеходов, в которых 22 человека погибли и 145 получили травмы. По вине водителей совершено 113 аварий.-0-