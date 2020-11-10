Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики аварий на пассажирском транспорте в столице с 11 по 20 ноября пройдет комплекс мероприятий под условным названием "Автобус". Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

За 10 месяцев в Минске по вине водителей транспортных средств, специально предназначенных для перевозки пассажиров, произошло 24 ДТП. В результате 26 человек получили травмы.

"По-прежнему происходят дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, перевозящих пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате чего жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности. Остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений правил дорожного движения. Выявляются многочисленные нарушения действующих нормативных документов", - рассказала Виктория Царук.

Основные нарушения - превышение разрешенной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение правилами маневрирования и расположения транспорта на проезжей части, использование мобильного телефона за рулем.

"Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейды, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с видеорегистраторами и другими средствами фото- и видеофиксации. Также будет контролироваться техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, перевозящих пассажиров. В случае нарушений законодательства будут применены меры административного воздействия к руководителям и сотрудникам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта", - добавила Виктория Царук.-0-