Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 10 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:51 Производство сельхозпродукции в ЕАЭС за четыре года выросло на 11% Экономика
13:42 Парень сорвал госфлаг и поджег - расследование дела завершено Происшествия
13:30 Экс-президент Мали Амаду Тумани Туре умер в возрасте 72 лет В мире
13:28 Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз Экономика
13:26 Британский словарь Collins выбрал главное слово 2020 года Калейдоскоп
13:24 Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом В мире
13:20 Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске Регионы
13:18 Доллар и евро на торгах 10 ноября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:03 ПРООН в Беларуси запустила серию подкастов "Коронный вопрос" как часть инициативы против COVID-19 Общество
13:00 Около 195 тыс. белорусов имеют в собственности две и более квартиры Общество
13:00 В Минском районе юные спасатели предлагали конфету в обмен на сигарету Регионы
12:57 Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов Экономика
12:53 Помещение для выращивания конопли обнаружено в гараже в Могилеве Происшествия
12:47 В Гродно ребенок выпал из окна второго этажа Происшествия
12:46 Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу решений извне Политика
12:41 Минчанин похитил из частного дома более 200 книг и 100 виниловых пластинок Происшествия
12:35 Надо вместе защитить и отстоять достижения страны - Орда Общество
12:26 Развитие современной медиасферы обсудят в БГУ ученые и журналисты из 4 стран Афиша
12:24 Умер российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин Спорт
12:21 Выставка о белорусских защитниках Сталинграда откроется в музее истории ВОВ Культура
12:07 Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО Общество
12:04 Безработица в Великобритании выросла до самого высокого уровня с 2016 года В мире
11:54 Пинчанина приговорили к 4 годам колонии за угрозу ножом милиционерам Происшествия
11:53 Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября Общество
11:49 В ЮАР в ДТП с маршрутным такси погибли 14 человек В мире
11:45 Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах Экономика
11:44 В Гомеле водителя, сбившего девочку, заключили под стражу Происшествия
11:38 В Рогачевском районе легковушка врезалась в дерево - погиб мужчина Происшествия
11:36 Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах Происшествия
11:32 Лукашенко: до конца года надо решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях Президент
Все новости
Все новости
Регионы
10 ноября 2020, 13:20

Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики аварий на пассажирском транспорте в столице с 11 по 20 ноября пройдет комплекс мероприятий под условным названием "Автобус". Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

За 10 месяцев в Минске по вине водителей транспортных средств, специально предназначенных для перевозки пассажиров, произошло 24 ДТП. В результате 26 человек получили травмы.

"По-прежнему происходят дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, перевозящих пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате чего жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности. Остается достаточно высоким число допущенных водителями автобусов, в том числе маршрутных такси, нарушений правил дорожного движения. Выявляются многочисленные нарушения действующих нормативных документов", - рассказала Виктория Царук.

Основные нарушения - превышение разрешенной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пренебрежение правилами маневрирования и расположения транспорта на проезжей части, использование мобильного телефона за рулем.

"Сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейды, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с видеорегистраторами и другими средствами фото- и видеофиксации. Также будет контролироваться техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств, перевозящих пассажиров. В случае нарушений законодательства будут применены меры административного воздействия к руководителям и сотрудникам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта", - добавила Виктория Царук.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция ГАИ транспорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото МЧС В Минском районе юные спасатели предлагали конфету в обмен на сигарету
Фото из архива Лучшие местные экономические инициативы будут реализованы по проекту ПРООН в 12 районах Беларуси
Фото из архива Масочный режим вводится в Бобруйске
Фото из архива "Кто, если не мы" - студенты-медики о работе в ковидных отделениях
Фото из архива В Витебской области стартовал марафон "Осенний фликер-тренд"
Фото из архива В Гродненской области в ближайшие годы планируют построить 13 детсадов и школ
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко гарантирует профсоюзам поддержку власти на всех уровнях
На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения - Головченко
Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете
Рекламная игра "Заработай на заначке!": победителей все больше
Топ-новости
Лукашенко - Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
"Росатом" обсуждает с Беларусью возможное строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора
Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов
Надо вместе защитить и отстоять достижения страны - Орда
Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу решений извне
Отделения "Белпочты" временно не принимают платежи
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах
"Кто, если не мы" - студенты-медики о работе в ковидных отделениях
Лучшие местные экономические инициативы будут реализованы по проекту ПРООН в 12 районах Беларуси
Ваша квартира с видом на парк! В комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО
Онлайн-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет в БЕЛТА 11 ноября
Беларусь намерена увеличить продажу тракторов в Румынии
"Белоруснефть" внедряет цифровой формат в системе хранения нефтепродуктов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.