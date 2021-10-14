Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 18-22 октября в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики аварий с пассажирским транспортом в столице с 18 по 22 октября пройдет комплекс мероприятий "Автобус". Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

За девять месяцев в Минске зарегистрированы 25 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта. В этих авариях 26 человек ранены, один погиб. Только за сентябрь в Октябрьском районе столицы выявлено 19 случаев, когда водители маршруток нарушали ПДД. Чаще всего это управление неисправным транспортом, пренебрежение правилами остановки и стоянки, перевозки пассажиров. Один из водителей вовсе не имел права управлять транспортом.

По-прежнему случаются ДТП по вине перевозчиков в регулярном и нерегулярном сообщении, в результате жизнь и здоровье граждан подвергаются опасности. Часто пассажиров перевозят нарушая требования нормативных документов. Водители превышают скорость, проезжают на красный свет, пренебрегают правилами маневрирования, расположения транспорта на проезжей части, пользуются за рулем мобильным телефоном.

Во время профилактической акции сотрудники ГАИ наряду с гласным контролем проведут рейдовые мероприятия, сочетая негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации. Также будут контролироваться техническое состояние и правомерность переоборудования транспорта для пассажирских перевозок. Если будут выявлены нарушения законодательства, к руководителям и должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта, применят административное воздействие.-0-