Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 7-11 июня в Минске

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 7 по 11 июня столичная Госавтоинспекция проведет комплекс профилактических мероприятий под названием "Автобус", направленный на профилактику ДТП с участием маршрутных транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"С каждым годом в столице возрастает число пассажирского транспорта, увеличивается интенсивность движения. И порой техническое состояние отдельных единиц оставляет желать лучшего. Имеют место многочисленные факты осуществления перевозок с нарушением действующих нормативных документов", - рассказали в ГАИ.

Так, только за четыре месяца 2021 года на территории города Минска зарегистрировано 9 ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, специально предназначенных для перевозки пассажиров. При этом 9 человек получили ранения.-0-