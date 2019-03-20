Профилактический комплекс "Встречная полоса" стартовал на дорогах Гомельской области

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отработка комплекса профилактических мероприятий "Встречная полоса" началась сегодня на дорогах Гомельской области, продлится она по 29 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Наталья Хололеенко.

Мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на встречную полосу движения пройдут на территории Гомельского, Буда-Кошелевского, Добрушского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого, Петриковского и Чечерского районов. С начала года в регионе за подобные нарушения к административной ответственности привлечены более 590 водителей.

"Обгон - самый опасный маневр при вождении автомобиля. Причем он одинаково опасен как для обгоняющего, так и для обгоняемого и встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП", - рассказала Наталья Хололеенко.

Кроме общих требований, перечисленных в ПДД, инспекторы ГАИ рекомендуют придерживаться ряда технических приемов, помогающих обогнать другое авто безопасно. Так, необходимо постоянно контролировать ситуацию впереди и сзади, следить за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона. Не стоит обгонять автомобиль, который притормаживает или отклоняется от движения по прямой. Нельзя приближаться сзади близко к обгоняемым автомобилям - дистанция необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги. "Всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать вас, и в это время, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите", - уточнили в Госавтоинспекции.

Также в областном ГАИ напомнили, что согласно КоАП, за нарушение правил обгона либо выезд на встречную полосу, когда ПДД это запрещено, предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.-0-