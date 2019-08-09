Профилактическую акцию "0% алкоголя" проведут в Гомеле

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с одним из кафе Гомеля проведут сегодня профилактическую акцию "0% алкоголя", сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Акция стартует в 10.00 возле парка "Фестивальный" областного центра. Сотрудники ГАИ проверят через блиц-опросы знания водителей о действующих правилах дорожного движения. За правильные ответы автолюбители получат не только бодрящий кофе, но и полезные подарки. Также госавтоинспекторы напомнят о недопустимости вождения транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

В УГАИ отметили, что подобная акция станет уже третьей в текущем году, отклики участников движения о первых двух - положительные.

Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДД, дорожно-транспортных происшествий водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Всего, по информации УГАИ, с начала года на территории Гомельской области по вине нетрезвых водителей произошло 29 ДТП, в которых 8 человек погибли, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.-0-