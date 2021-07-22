Профилактика и контроль со стороны взрослых - в Могилеве обсудили вопросы детской безопасности

22 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Обеспечение безопасности детей на каникулах и профилактику детского травматизма обсудили в Могилеве во время пресс-конференции с участием всех заинтересованных служб и ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала этого года мы потеряли 12 детей, которые погибли от внешних факторов. Это на одного ребенка меньше, чем за весь прошлый год, - отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского облисполкома Наталья Игнатенко. - Больше всего трагедий произошло на воде: утонули семь человек".

Во всех случаях детям в силу возраста и отсутствия жизненного опыта не хватило личной бдительности, родительского контроля, а также знаний о том, как избежать беды. "Самое главное - не оставлять несовершеннолетних, особенно в возрасте до 12 лет, без присмотра взрослых, - подчеркнул председатель Могилевской областной организации ОСВОД Константин Иванов. - Когда дети не умеют плавать либо делают это неуверенно, любой испуг и приступ паники на воде могут закончиться плачевно. Поэтому бдительность нужно проявлять именно родителям. Они должны научить детей элементарным правилам поведения на воде, а также объяснить, что купаться необходимо только в отведенных для этого местах. Игры на воде с нырянием и захватами тоже не принесут ничего хорошего".

Особенно опасно находиться у водоемов в жару. Так, летом в реках уровень воды снижается, а течение становится более быстрым, порой бороться с ним бесполезно. Отдельную опасность представляют бассейны на дачных и приусадебных участках. Совсем недавно, 18 июля, в Бобруйске в каркасном бассейне утонула полуторагодовалая девочка, которая совсем ненадолго осталась без присмотра. "Наша задача - сохранить жизнь наших детей, и каждый взрослый должен осознавать эту ответственность", - заключил Константин Иванов.

Не единичны случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей, отметил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский. За шесть месяцев текущего года произошло 27 ДТП с несовершеннолетними, в которых два ребенка погибли, 28 получили травмы. Растет число таких ДТП в Могилеве и Бобруйске, а также в Могилевском, Быховском, Горецком и Славгородском районах. Летом под колеса авто чаще попадают маленькие велосипедисты: это пять случаев за первое полугодие. С участием детей-пешеходов за указанный период зафиксировано восемь аварий, как правило, дети выбегают на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

"Родители должны помнить, что их авторитет для ребенка намного важнее, чем любое профилактическое мероприятие, - отметил сотрудник ГАИ. - Только своим положительным примером взрослые могут предупредить несчастный случай. Не переходить дорогу в неположенном месте, не бежать на красный свет светофора, соблюдать другие правила дорожного движения. Видя, как это делает взрослый, ребенок будет поступать так же".

Еще один важный момент - уберечь детей не только от травматизма, но и от противоправных действий. Сотрудники органов внутренних дел только в этом году провели более 3 тыс. выступлений перед учащимися и их родителями о профилактике правонарушений. За первое полугодие 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области наметилась положительная тенденция по снижению подростковой преступности на 20% - с 65 до 52 случаев. Тем не менее с 362 до 367 возросло количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств взрослых. Эта статистика - еще один результат отсутствия контроля за детьми со стороны родителей.-0-