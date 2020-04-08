Профилактику коронавируса важно проводить среди всех уязвимых слоев населения - сенатор

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При профилактике вирусных инфекций, в том числе коронавируса, важно вести работу среди всех уязвимых слоев населения, всех социальных групп. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк.

"Мы уже выработали с нашим партнером - комитетом по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома - алгоритм, как помочь и обезопасить людей старше 60 лет. С ними ежедневно проводим совместную работу. Доставляем продукты питания, товары первой необходимости, медицинские рецепты и препараты по назначению врача", - отметила Алла Смоляк. В регионе волонтеры уже сделали около 340 визитов "до двери".

Особое внимание уделяют подопечным медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". "Их у нас около 150 человек. Волонтеры и сотрудники службы оперативно реагируют на нужды подопечных", - уточнила председатель областной организации БОКК.

"В нынешней ситуации при профилактике вирусных инфекций, в том числе коронавируса, важно максимально уделить внимание всем уязвимым категориям граждан, всем социальным группам. Одна из них - люди без определенного места жительства", - сказала Алла Смоляк. По ее словам, сейчас в регионе разрабатывают алгоритм работы с бездомными. "В силу обстоятельств они меньше осведомлены о профилактике COVID-19. А ведь им необходимо более пристальное внимание проявить как по отношению к самим себе, своей личной гигиене, так и к окружающим", - считает сенатор. Уже в ближайшее время для этих людей специалисты развесят листовки, инфографики с полезными сведениями о профилактике вируса. Также добровольцы выдадут им антибактериальное мыло и другие средства гигиены.

К работе с этой категорией людей намерены привлечь волонтеров отряда быстрого реагирования областной организации БОКК. "Они уже имеют опыт и знания, как действовать в различных ситуациях, хорошо укомплектованы в плане защиты. И выразили готовность подключиться к процессу", - подчеркнула Алла Смоляк. Планируется, что отряды быстрого реагирования будут работать с бездомными не только в областном центре, но и в Мозыре, Жлобине и других городах региона.

Алла Смоляк напомнила, что люди, попавшие в сложные ситуации, могут получить помощь в кризисном центре в Гомеле.-0-