Профильные лагеря откроются летом на базе 10 учебных заведений Минской области

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшеклассники столичного региона этим летом отдохнут и получат новые знания, творческие и практические навыки, социальный опыт в профильных лагерях, организованных Минским областным институтом развития образования, сообщили БЕЛТА в этом учреждении.

Работают профильные лагеря практически по всем учебным предметам для учащихся 8-10 классов. В основном смены запланированы на середину и конец июня.

Так, в Молодечненской санаторной школе-интернате дети совершенствуют свой английский и немецкий, в гимназии №1 Солигорска - французский, в СШ №17 Борисова - испанский языки.

Географию и химию "подтянут" в Солигорском государственном колледже, биологию - в Борисовском.

Любители точных наук - физики, математики, астрономии, информатики - отправятся в Червенский профессиональный строительный лицей. А гуманитарии - в Вилейский госколледж (белорусский и русский языки и литература) и Узденскую государственную санаторную школу-интернат (история Беларуси, всемирная история, обществоведение).

Трудовое обучение в основе летней смены в Областном аграрно-техническом профессиональном лицее и СШ №2 Дзержинска.

"Мы планируем, что более 280 ребят станут участниками профильных лагерей - акцент делаем на перспективных участниках олимпиадного движения. Учащихся ожидают всевозможные форумы, семинары, тренинги, деловые игры, экскурсии, дни духовности. Каждый день дети будут получать новые знания из разных областей, смогут раскрыть свои способности в решении олимпиадных заданий, показать свой творческий потенциал, расширить кругозор. Так, ребята смогут познакомиться поближе с экспериментами по химии и биологии или расшить свои знания в физике, математике, информатике и географии, подтянуть и усовершенствовать родной либо иностранный языки", - отметили в институте развития образования.

Вместо скучных лекций программа насыщена занимательными практическими занятиями под руководством учителей учреждений образования региона, преподавателей и студентов Белорусского государственного университета и преподавателей Минского областного института развития образования. И все это - наряду с оздоровительными, воспитательными и творческими мероприятиями.-0-