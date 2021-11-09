Профком поможет Лидской ЦРБ приобрести кислородный концентратор

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первичная профсоюзная организация Лидской ЦРБ поможет больнице с приобретением кислородного концентратора. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

Профком учреждения здравоохранения перечислил на счет больницы около Br5 тыс. Покупка медицинского кислородного концентратора позволит повысить качество оказания медицинской помощи больным с COVID-19 в Лидской ЦРБ.

"В больнице делается все возможное, чтобы создать максимально комфортные условия труда и отдыха для медиков, работающих в красной зоне. Профком приобрел три СВЧ-печи и три электрочайника для оснащения дополнительных комнат приема пищи", - рассказала председатель первичной профсоюзной организации Лидской ЦРБ Екатерина Жигало.

Кроме того, профсоюз продолжает оказывать материальную помощь медикам, которые длительное время болели COVID-19. Тем, кто тяжело перенес болезнь, содействуют в оздоровлении, компенсируя часть стоимости путевок в санатории.

Лидская ЦРБ - крупнейшая районная больница в Гродненской области. Наряду с другими ЦРБ здесь продолжают оказывать помощь пациентам с инфекцией COVID-19. К слову, в Гродненской области из почти 10-тысячного коечного фонда под оказание помощи больным коронавирусом перепрофилировано около 3,5 тыс. больничных коек.-0-