Профориентационные онлайн-тренинги для школьников проводит ГрГУ им. Янки Купалы

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы на осенних каникулах организует для школьников профориентационные мероприятия в новом формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На осенних каникулах в формате тренингов пройдет диалог сотрудников регионального центра тестирования и профориентации молодежи факультета довузовской подготовки университета и учащихся 9-х - 11-х классов школ области. Мероприятия стартуют 4 ноября, они будут организованы во всех районах области.

"Главная цель тренингов в том, чтобы создать условия и предоставить возможность обучающимся для самоопределения в выборе профессии через знакомство с университетом и его интернет-ресурсами. Мероприятие будет способствовать развитию у обучающихся коммуникативных компетенций, навыков работы с информацией, а также с основными понятиями при выборе профессии, такими как "специальность", "квалификация", "проходной балл" и другие", - рассказали в пресс-службе.

Так, старшеклассников ознакомят с историей, достижениями, учебной, научной, студенческой жизнью университета, а также с информацией, необходимой для успешного поступления. Участники акции узнают о мероприятиях для абитуриентов в течение года, о специальностях университета. Школьников познакомят и с новинками грядущей вступительной кампании. К слову, в 2020 году в ГрГУ им. Янки Купалы планируют объявить набор на три новые специальности. Среди них "дизайн (виртуальной среды)" на факультете искусств и дизайна, "искусственный интеллект" на факультете математики и информатики, "промышленные роботы и робототехнические комплексы" на физико-техническом факультете.

Кроме того, школьникам предложат принять участие в акции "Профпрогноз" в онлайн-режиме. Ученикам с помощь специально разработанной программы необходимо указать названия предметов, по которым они планируют сдавать централизованное тестирование. После чего программа подскажет специальности в университетах Беларуси, для поступления на которые необходимо сдать ЦТ по этим предметам.

"Подобные тренинги качественно расширяют информационное поле учащихся, способствуют повышению мотивации к более осознанному выбору профессии, интереса к самооценке своей деятельности. Это позволяет старшеклассникам выработать стратегию саморазвития и определить путь дальнейшего образования", - отметили в пресс-службе.-0-