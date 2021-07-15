Профориентационный тренинг для молодежи пройдет в Могилеве 20 июля

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тренинг для молодежи "Выбери профессию правильно" пройдет 20 июля в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

У участников тренинга также будет возможность получить индивидуальную профориентационную консультацию по выбору профессии с использованием компьютерного тестирования. При выдаче рекомендации программа учтет профессиональные интересы, склонности, способности и личностные особенности человека.

"Тренинг и консультации включены в программу месячника профориентационных мероприятий, который проходит в областном центре, - отметили в управлении. - Они направлены на повышение престижа профессионально-технического и среднего специального образования, ознакомление с наиболее востребованными на рынке труда профессиями, а также возможностью получения их в учреждениях образования, в том числе при содействии управления по труду".

Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов, 17, каб.14. Телефон для справок: 8(0222) 41-88-09.-0-