Профсоюз АПК Гомельской области направил Br65 тыс. на чествование лидеров уборочной страды - 2021

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз АПК Гомельской области направил около Br65 тыс. на чествование передовиков уборочной кампании - 2021. Такие цифры привела заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей на IV пленуме по итогам работы в 2021 году и задачах на 2022 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всего на чествование передовиков уборочной кампании 2021 года из профсоюзного бюджета организаций Белорусского профсоюза работников АПК Гомельской области было затрачено почти Br65 тыс. Как рассказала Галина Соловей, традиции трудовых соревнований остаются мощным стимулом роста производительности труда как опытных работников, так и молодых специалистов. Хлеборобов поддерживали и награждали прямо на ниве. Среди лидеров уборочной кампании 2021 года - 269 комбайновых экипажей, из которых 31 молодежный и 27 семейных, намолотивших более 1 тыс. т зерна.

Свыше 2 тыс. т зерна намолотили семь экипажей, из которых один молодежный и один семейный. На отвозке зерна 258 водителей перешагнули тысячный рубеж, из них 35 молодых водителей. 36 водителей перевезли более 2 тыс. т зерна (из них 3 молодых), четыре водителя - свыше 3 тыс. т зерна.

В эти дни и до апреля 2022 года обком профсоюза проводит акцию "Наш животновод". "В связи с эпидемиологической обстановкой изменился формат чествования животноводов. Посещаем коллективы прямо на рабочих местах. С начала акции поощрено уже 796 человек, на эти цели направлено более Br30 тыс.", - отметила зампред.

Спикер добавила, что поставленные перед профсоюзными организациями задачи постоянно усложняются. "Члены профсоюза ждут от нас конкретной правовой помощи и решения возникающих проблем юридического характера. В 2021 году главный правовой инспектор труда и уполномоченные представители профсоюза дали 1206 консультаций по правовым вопросам, рассмотрели 47 письменных обращений. Активное участие профсоюз принимал при разрешении споров путем проведения переговоров с нанимателем. К примеру, в ходе переговоров без обращения в суд были восстановлены два работника. Представляли интересы членов профсоюза и в судебных инстанциях", - сказала Галина Соловей.

Одним из основных показателей уровня социально-экономической защищенности работников АПК остается размер зарплаты. Среднемесячная зарплата работников отрасли в регионе в 2021 году составила Br872, что на Br82,22 больше по сравнению с 2020 годом. Уровень зарплаты более Br1 тыс. достигнут в 19 сельхозорганизациях, что на 5 больше, чем в 2020 году. В разрезе районов самая высокая средняя заработная плата в Мозырском - Br1434,7. В тройке лидеров по этому показателю также Чечерский (Br1054) и Буда-Кошелевский (Br932,2) районы.

Кроме того, на пленуме наградили участников республиканского смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию отраслевого профсоюза в 2021 году, профсоюзных активистов, удостоенных наград Гомельской областной профсоюзной организации. Не обошли вниманием и воинов-интернационалистов, членов отраслевого профсоюза. В их адрес на пленуме прозвучали добрые слова, а ветеранам с инвалидностью вручили благодарственные письма и материальную помощь.-0-

Около 900 молодых специалистов ежегодно прибывают в АПК Гомельской области