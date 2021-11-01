Профсоюз медиков Гомельской области поможет трем больницам приобрести кислородные концентраторы

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз медиков Гомельской области поможет трем больницам региона в приобретении кислородных концентраторов, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

"Решение оказать безвозмездную спонсорскую помощь на общую сумму Br15 тыс. принято Президиумом обкома Гомельской областной организации БПРЗ", - уточнили в отраслевом профсоюзе.

Средства поступят на укрепление материально-технической базы гомельских городских больниц №2 и №4, а также Житковичской центральной райбольницы. Для каждого учреждения планируется приобрести медицинский кислородный концентратор и средства индивидуальной защиты для медперсонала.

Выражая благодарность, главный врач Гомельской городской больницы №2 Михаил Михасев подчеркнул, что за последний год отраслевой профсоюз неоднократно оказывал спонсорскую помощь учреждению здравоохранения. По его словам, новый аппарат для кислородной терапии в дополнение к имеющимся в больнице кислородным точкам позволит улучшить медпомощь пациентам с COVID-19.-0-