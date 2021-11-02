Профсоюз медиков Минска выделил работникам отрасли около Br24 тыс. на путевки в санатории

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский горком Белорусского профсоюза медиков в этом году помог оздоровиться 143 работникам здравоохранения столицы, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Размер материальной помощи, выделенной на возмещение расходов по приобретению путевок в санатории "Белпрофсоюзкурорта", составил около Br24 тыс.

Как отметил председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич, санаторно-курортное лечение членов профсоюза всегда было важным направлением профсоюзной деятельности. "И особенно это необходимо сейчас, в условиях пандемии, для работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Поэтому городской комитет БПРЗ и далее будет вести активную и целенаправленную работу по организации оздоровления членов профсоюза", - сказал он.

Георгий Будревич уточнил, что столичные медики могут рассчитывать на компенсацию со стороны отраслевого профсоюза стоимости санаторно-курортных путевок в профсоюзные санатории, если путевка приобретается на срок 10 и более дней. Сегодня при приобретении санаторно-курортных путевок, реализуемых дочерними унитарными предприятиями "Белпрофсоюзкурорта", каждому члену профсоюза предоставляется скидка в размере 25%.-0-