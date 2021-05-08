Профсоюз медиков направил Br10 тыс. центру по реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения оказал спонсорскую помощь учреждению здравоохранения в Витебске, занимающемуся реабилитацией воинов-интернационалистов, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Отраслевой профсоюз направил Br10 тыс. областному клиническому центру медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств на укрепление его материально-технической базы. За эти средства планируется профинансировать текущий ремонт в центре, обновить мебель в столовой, водо- и бальнеолечебницах.

Соответствующее постановление об оказании спонсорской помощи принято президиумом БПРЗ в ответ на обращение, поступившее от этого государственного учреждения здравоохранения.

Помощь оказана в рамках мероприятий отраслевого профсоюза, посвященных Дню Победы.

Ежегодно в учреждении стационарную помощь получают около 2,5 тыс. пациентов. Всего за период с 1994 по 2019 годы в центре прошли реабилитацию 72 414 человек, из них 44 955 - ветераны боевых действий на территории других государств (в том числе 4 470 инвалидов), 23 290 - члены семей ветеранов боевых действий на территории других государств, 2462 - члены семей погибших.

Направляемые отраслевым профсоюзом средства безвозмездной помощи вместе со средствами республиканского бюджета, выделяемыми клиническому центру по госинвестпрограмме на 2021 год, позволят в результате обеспечить пациентам самые современные условия для пребывания и лечения.-0-