Профсоюз медиков направил Br20 тыс. помощи шести учреждениям здравоохранения Гомельской области

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения в октябре направила Br20 тыс. безвозмездной помощи шести учреждениям здравоохранения региона, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Адресатами профсоюзной помощи на этот раз стали Добрушская центральная районная больница, четыре больницы и одна поликлиника областного центра.

Спонсорские средства направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, в основном респираторов, для медработников, которые оказывают круглосуточную медицинскую помощь пациентам в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с СOVID-19.

В профсоюзе подчеркнули, что материальная помощь продолжает поступать в учреждения здравоохранения области, как это определено принятыми ранее нормативными документами по поддержке членов профсоюза в условиях противостояния коронавирусной инфекции.-0-