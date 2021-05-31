Профсоюз медиков перечислил Центру паллиативной помощи детям в Минском районе Br3,5 тыс.

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня защиты детей Белорусский профсоюз работников здравоохранения перечислил Республиканскому клиническому центру паллиативной медицинской помощи детям, который расположен в Минском районе, Br3,5 тыс. Символический чек передал руководителю учреждения здравоохранения председатель отраслевого профсоюза Вячеслав Шило, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Безвозмездная спонсорская помощь оказывается в ходе благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Средства пойдут на укрепление материально-технической базы учреждения. В частности, для нужд отделения стационарной медицинской помощи центра будут закуплены адаптеры для ЭКГ-электрода для лечения пролежней и хронических ран. Чтобы разнообразить досуг пациентов во время лечения, будут приобретены качели для детей с ограниченными возможностями.

Традиционно в акции принимают активное участие все организационные структуры отраслевого профсоюза. В частности, обком отраслевого профсоюза Гродненщины окажет материальную поддержку в размере Br700 областному специальному Дому ребенка для детей с органическим поражением нервной системы и нарушением психики.

Минский областной комитет Белорусского профсоюза здравоохранения окажет помощь подшефным домам ребенка Борисова и Слуцка, а также детскому хоспису. На счет каждого учреждения будет перечислено по Br1 тыс.

Члены Молодежного совета Минского горкома отраслевого профсоюза приготовили подарки для детей, находящихся на лечении в детском ожоговом отделении в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. 1 июня молодые профсоюзные активисты посетят учреждение здравоохранения, чтобы лично поздравить ребят и вручить им наборы для творчества, занятие которым позволит скрасить пребывание в стационаре.-0-