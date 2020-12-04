Профсоюз передал Атолинской больнице 8 рециркуляторов для обеззараживания воздуха

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация профсоюза работников здравоохранения передала Атолинской больнице восемь рециркуляторов для обеззараживания воздуха, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Как отметил председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Александр Дрейчук, в сложившихся условиях в первую очередь для медиков необходимо создать максимально безопасные условия труда. "Сегодня мы вместе с нанимателями работаем над тем, чтобы соблюдались все необходимые санитарно-гигиенические правила и нормы. Чтобы люди были обеспечены дезинфицирующими, обеззараживающими средствами и средствами индивидуальной защиты. На медицинских работниках сейчас лежит основная нагрузка в борьбе с COVID-19. Важно поддержать их в складывающейся эпидемиологической обстановке", - подчеркнул он.

Рециркуляторы относятся к устройствам закрытого типа и могут использоваться практически везде. Они признаны безопасными для человека - покидать помещение на время очищения не нужно.

С апреля Минский областной комитет оказал материальную помощь медработникам на сумму более Br100 тыс. Средства направлялись на закупку дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты, бытовой техники для оснащения комнат приема пищи и др.-0-