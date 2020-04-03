Профсоюз передал брестскому автопарку дезинфицирующие препараты и средства защиты

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная организация профсоюза работников транспорта и коммуникаций передала Брестскому автобусному парку средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие препараты, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое важное - здоровье людей. Повсеместно проводятся мероприятия по противодействию распространения коронавируса. Профсоюзные организации и наниматели на местах следят за соблюдением санитарно-гигиенических норм. Для приобретения обеззараживающих препаратов для обработки транспорта и индивидуальных средств защиты обслуживающего персонала нужны дополнительные средства. Деньги на их закупку по просьбе Брестского автопарка выделил республиканский комитет отраслевого профсоюза", - рассказал председатель областной организации профсоюза работников транспорта и коммуникаций Вячеслав Мельничук.

Профсоюзы передали автобусному парку месячный запас концентрата для обработки транспорта, опрыскиватели, защитные костюмы, очки, респираторы, около 1 тыс. пар резиновых перчаток.

В Бресте действуют 62 автобусных маршрута. Ежедневно на линию выходят около 120 автобусов, которые перевозят примерно 100 тыс. человек. Общественный транспорт работает в штатном режиме, для безопасности пассажиров усилены санитарно-эпидемиологические меры.

"При съезде автобуса с линии его обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами: поручни, сидения, стекла, потолки и пол. Позаботиться о своей безопасности должны и пассажиры. Рекомендуем им соблюдать дистанцию, использовать защитные средства, - заметил директор Брестского автобусного парка Павел Забавский. - Закупаем для водителей и кондукторов маски, перчатки. Ищем дезредства компактной фасовки, чтобы ими было удобно пользоваться".

Соблюдение санитарно-гигиенических норм контролируют во всех отраслях. При необходимости профсоюзы оказывают предприятиям и организациям помощь в приобретении дезинфицирующих средств.-0-