Профсоюз помог собрать в школу более 1,7 тыс. детей медиков Гродненской области

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Собрать школьные ранцы более чем 1,7 тыс. детей медицинских работников Гродненской области помог отраслевой профсоюз. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

К 1 сентября первички медучреждений и обком оказали матпомощь на общую сумму около Br63 тыс. В первую очередь поддержку получили неполные и многодетные семьи, а также малообеспеченные, воспитывающие детей-инвалидов.

Областная организация отраслевого профсоюза помогла собрать портфель к школе более чем 1,7 тыс. детей. Из них 460 ребят сядут за парты впервые. По традиции в первичках чествуют и самих первоклашек и их родителей.

"При проведении экспертиз коллективных договоров мы рекомендуем включать в них максимум мер социальной поддержки семей. Материальная помощь к началу нового учебного года оказывается практически во всех медицинских коллективах", - рассказал председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

Кроме того, в рамках акции "Профсоюзы - детям" первичные профсоюзные организации Островецкой и Свислочской центральных районных больниц перечислили денежные средства в местные центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Коллектив Гродненской университетской клиники собрал для центра помощи "Вера" канцтовары на сумму порядка Br1,7 тыс.-0-