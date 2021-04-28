Профсоюзная молодежь Минска благоустроила захоронения заслуженных деятелей медицины

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы члены молодежного совета Минского горкома профсоюза работников здравоохранения совместно с волонтерскими отрядами Минского и Белорусского государственных медколледжей благоустроили захоронения заслуженных деятелей медицины на Военном кладбище, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Молодежь столичного здравоохранения и будущие медики страны привели в порядок 15 захоронений заслуженных деятелей медицины и здравоохранения - ветеранов и участников Великой Отечественной войны, внесших значительный вклад в развитие системы здравоохранения. В мероприятии приняли участие 36 волонтеров.

Заместитель председателя Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Ольга Трасковская уверена, что молодые медики должны знать, какие потери понес белорусский народ во время войны, какой кровью омыта белорусская земля. "Память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов во имя Великой Победы вечно будет жить в сердцах каждого из нас", - добавила она.

Ольга Трасковская также рассказала, что акцию "Никто не забыт, ничто не забыто…" традиционно поддерживают все учреждения здравоохранения города Минска.-0-

Фото Минского горкома БПРЗ