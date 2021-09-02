Профсоюзная первичка ГомГМУ пополнится более чем на 500 человек

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзная первичка Гомельского государственного медицинского университета в начале сентября пополнится более чем на 500 человек, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения (БПРЗ).

"Стать членом профсоюза изъявили желание все 542 первокурсника ГомГМУ", - уточнили в отраслевом профсоюзе.

Стремления к новым знаниям и опыту пожелала первокурсникам председатель обкома отраслевого профсоюза Надежда Зимина. Она также передала профкому студентов ГомГМУ сертификаты на посещение первокурсниками дворцово-паркового ансамбля в Гомеле.

Сертификат на поездку по туристическому маршруту "Линия Сталина" лидер отраслевого профсоюза области вручила профкому учащихся Гомельского государственного медицинского колледжа.

В БПРЗ добавили: все 315 первокурсников гомельского и 243 мозырского медколледжей в первые дни сентября также планируют вступить в профсоюз.-0-