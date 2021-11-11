Профсоюзная первичка станции скорой медпомощи Минска выделила более Br86 тыс. матпомощи

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br86 тыс. матпомощи выделено в этом году профсоюзной первичкой Городской станции скорой медицинской помощи Минска, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Всего в профсоюзный комитет учреждения здравоохранения поступило 1450 обращений, 825 из них - по вопросам оказания материальной помощи, сообщила председатель первичной профсоюзной организации (ППО) Татьяна Зырянова.

Она также рассказала, что в связи со сложной эпидситуацией, вызванной пандемией, решением профкома станции был создан фонд по поддержке членов профсоюза, заболевших COVID-19, куда направляются средства профсоюзного бюджета ППО в размере 40% от поступающих членских взносов. Сумма выплат из этого фонда профкома в связи с перенесенной 398 членами профсоюза коронавирусной инфекцией составила почти Br41 тыс.

Другая часть обращений членов профсоюза касалась вопросов соблюдения законодательства о труде, жилищно-бытовых проблем, санаторно-курортного лечения и оздоровления детей членов профсоюза. Кроме того, работники интересовались правилами постановки на учет в первичную профсоюзную организацию, а также обращались за моральной поддержкой в сложившейся трудной жизненной ситуации.

"Все сложные ситуации предугадать невозможно, поэтому каждое обращение рассматривается индивидуально и каждый член профсоюза всегда находит поддержку и понимание со стороны профсоюзного комитета, - подчеркнула Татьяна Зырянова. - Мы рады, что нам удалось положительно решить вопросы по всем поступившим обращениям от членов нашей профсоюзной первички".

Активную помощь членам ППО станции скорой медицинской помощи столицы оказывают Минский городской и Республиканский комитеты Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Около Br4,5 тыс. материальной помощи было направлено комитетом отраслевого профсоюза столицы, а из фонда, созданного Республиканским комитетом, была оказана материальная помощь работнику станции - члену профсоюза в размере Br2,9 тыс.-0-