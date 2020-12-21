Профсоюзные елки для детей из Минской области пройдут 22 и 24 декабря в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные благотворительные елки для ребят из всех регионов Минской области пройдут во Дворце культуры ветеранов в Минске 22 и 24 декабря, сообщила БЕЛТА заведующая пресс-службой Минского областного объединения профсоюзов Ольга Алиновская.

Организаторы позаботились о соблюдении всех санитарных норм и правил. На праздники приглашены 450 детей: сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов. Утренник будет полон новогодних сюрпризов, игр и подарков. Развлекать ребят будут новогодние и сказочные персонажи.

"В преддверии самого волшебного зимнего праздника - Нового года - профсоюзы традиционно становятся волшебниками и дарят детям хорошее настроение и подарки", - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

В ходе ежегодной благотворительной акции "Профсоюзы - детям" Минское областное объединение профсоюзов помогает школам, домам-интернатам, социальным приютам. Представители профсоюза посещают многодетные и малообеспеченные семьи, оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего запланировано почти 350 таких мероприятий.

Во время новогодних праздников ни один ребенок не останется без внимания, заверили в профсоюзе. Ребятам подарят сладости, а также необходимые оргтехнику, игрушки, канцтовары, спортинвентарь, выделят материальную помощь.

Представители Минской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций вручили социально-педагогическому центру Молодечненского района сертификат на приобретение телевизора (средства выделила первичка БелНИИТ "Транстехника") и деньги на хозяйственные нужды, а воспитанникам - сладкие подарки. Для учащихся Борисовского государственного колледжа Минская областная организация Белорусского профессионального союза работников образования и науки 22 декабря организует рождественское новогоднее мероприятие с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси в храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Профсоюзы Минщины накануне Нового года подготовили для будущим мам, которые находятся в родильном доме в Молодечно, приятный сюрприз - подарочные наборы для новорожденных. На сегодня в медучреждении находятся беременные Минской области с COVID-19.-0-