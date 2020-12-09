9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные юристы в Гомельской области помогли восстановить 13 незаконно уволенных работников. Об этом сообщил председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов на Пленуме Совета областного объединения профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Профсоюзные организации отстаивают интересы и защищают трудовые права работников. Они оказывают правовую помощь при составлении процессуальных документов, представляют интересы членов профсоюзов в судах. Так, с начала 2020 года профсоюзные юристы помогли восстановить 13 незаконно уволенных работников в регионе. Правовые инспекторы участвовали в судебных заседаниях по 17 делам, вытекающим из трудовых отношений. Работникам возвращено Br350 тыс. незаконно удержанных средств.

Также в этом году продолжался общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. "В зоне внимания оказались 286 организаций региона как государственной, так и частной формы собственности. Установлено более 900 нарушений. Они допускаются на всех стадиях трудовых отношений - от приема до увольнения работников. Нередки такие случаи при установлении режима рабочего времени отдыха, условиях труда женщин, оплате труда, выплате окончательного расчета при увольнении, применении дисциплинарных взысканий и других", - отметил Алексей Неверов.

Профсоюзные проверки и мониторинги имеют профилактический характер. При этом, кроме установления нарушений, правовые инспекторы оказывают юридическую и практическую помощь. В некоторых случаях было достаточно разъяснений действующего законодательства. Также при необходимости совместно с профактивом организаций, кадровыми и юридическими службами делали детальный анализ соблюдения законодательства о труде на предприятии либо фирме. "Разумеется, принимались меры по недопущению выявленных нарушений впредь. Эта работа имеет действительно положительные результаты: при повторных проверках данных организаций ранее установленные нарушения были устранены более чем в 90% случаях. А ведь за каждой цифрой, судебным процессом стоит человек и его семья. Это и есть реальная защита членов профсоюзов", - подчеркнул председатель областного объединения.

Алексей Неверов порекомендовал правовым инспекторам труда в дальнейшем сделать особый акцент на реализации Трудового кодекса в обновленной редакции. В первую очередь им должны руководствоваться первичные профсоюзные организации для недопущения экономически необоснованных сокращений работников за счет не продления контрактов или их заключения на минимальный срок без согласия работников. Также необходимо развивать юридический вектор деятельности и в части реализации ст. 365 ТК. "В обязательном порядке должны быть учтены интересы всех групп работников, создавать мотивацию профсоюзного членства", - резюмировал он.-0-