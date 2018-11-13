Профсоюзный форум "Студенческая осень" соберет в Витебской области более 1,5 тыс. участников

13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. участников съедутся на молодежный профсоюзный форум "Студенческая осень" в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Форум проводится в третий раз. 14 ноября он откроется в Минске, а 15-16 ноября мероприятия пройдут в регионах. В Витебской области "Студенческая осень" объединит студентов шести вузов.

"В этом году форум впервые пройдет в областных городах. В Витебске его откроет семинар "Роль профсоюзов в формировании гражданского общества". Диалог с молодежью будут вести представители профсоюзных организаций, руководства высших и средних учебных заведений, органов власти. В концертном зале "Витебск" состоится гала-концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей учреждений образования северного региона", - рассказали в объединении профсоюзов.

Во время форума участники посетят крупнейшие предприятия, учреждения и организации Витебской области. Среди них СООО "Белвест", ОАО "Витебские ковры", ОАО "Нафтан", СПК "Ольговское", гимназия №7 Витебска и областная клиническая больница. Молодежь сможет подробнее узнать о нюансах профессиональной деятельности, ознакомиться с опытом работы профсоюзных организаций, дополнительными гарантиями, предоставляемыми молодым специалистам, и коллективными договорами. На протяжении "Студенческой осени" пройдут выставки профориентационной, имиджевой продукции и СМИ вузов.

Молодежный профсоюзный форум "Студенческая осень" призван стимулировать активное участие студентов в общественной жизни учреждений образования, популяризовать деятельность по защите социальных и трудовых прав учащейся и трудовой молодежи. Мероприятия направлены на содействие обеспечению занятости молодежи, снижение оттока и закрепление молодых специалистов на рабочих местах, а также налаживание конструктивного диалога между выпускниками и руководством предприятий.-0-