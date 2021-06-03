Профсоюзный лидер должен быть юристом, экономистом и психологом - Шило

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный лидер должен быть юристом, экономистом и психологом, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, выступая 2 июня на пленуме Минского городского комитета БПРЗ, сообщает БЕЛТА.

"Современный профсоюзный лидер должен быть и юристом, и экономистом, и психологом. Необходимо проводить обучение председателей первичек основам законодательства о труде, повысить эффективность работы общественных инспекторов при осуществлении ими контрольных мероприятий", - отметил председатель отраслевого профсоюза.

Оценив результаты деятельности Минского горкома за 2020 год и прошедший период 2021-го, Вячеслав Шило обратил внимание присутствующих на то, что по отдельным направлениям профсоюз должен пересмотреть подходы и действовать более активно.

В частности, речь шла о совершенствовании информационной работы профсоюзных комитетов и оперативному информированию членов профсоюза о деятельности профсоюза и результатах практических действий профорганов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников.

Отдельно председатель отраслевого профсоюза остановился на соблюдении внутрипрофсоюзной дисциплины и работе по широкому вовлечению молодежи в профсоюзную деятельность, обеспечении социальной поддержки учащейся и работающей молодежи, создании условий для самореализации и профессионального роста молодого поколения, поддержке в решении производственных вопросов и проблем быта.-0-