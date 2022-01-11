Профсоюзный лидер о проекте Конституции: эти изменения белорусам подсказывает сама жизнь

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения в проект Конституции белорусам подсказывает сама жизнь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА на областном профсоюзном форуме-семинаре в Могилеве высказала председатель центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

"Каждая страна мира живет по своим законам, и Беларусь не исключение, - отметила Татьяна Якубович. - Более 25 лет мы прожили по прежней Конституции, и теперь сама жизнь нам подсказывает те изменения и дополнения, которые актуальны именно сегодня. Например, в документе нашло отражение развитие атомной энергетики в стране. Этому послужили строительство и ввод Белорусской атомной электростанции. Теперь в проекте Конституции прописано, что Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях, обеспечивает безопасность при производстве и использовании атомной энергии".

Председатель центрального комитета подчеркнула, что все предложенные изменения направлены на укрепление, сохранение и развитие нашего государства. "Для меня, как лидера профсоюзной отрасли образования и науки, самым значимым стало то, что наша страна остается социальным государством с социально ориентированной рыночной экономикой, - подчеркнула она. - Так, дальнейшее развитие получит забота об инвалидах, ветеранах, семьях с детьми, сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Отдельного внимания заслуживает статья 32, которая способствует развитию потенциала молодежи. Остаются бесплатными общее среднее и профессионально-техническое образование, создаются равные условия для получения среднего специального и высшего образования. Не менее важно и то, что мы будем опираться на традиционные христианские ценности".

По словам Татьяны Якубович, принятие обновленной Конституции - исторический момент, в котором должен поучаствовать каждый. "Представители органов власти, общественных организаций готовы выслушать людей и учесть все прозвучавшие конструктивные предложения, - сказала профсоюзный лидер. - Именно это и есть участие гражданского общества в обсуждении и принятии Основного закона нашей страны. Сегодня для этого созданы все условия: проходят встречи в трудовых коллективах, организованы общественные приемные и телефоны прямых линий, есть даже аудиопроект обновленной Конституции. Радует, что эта работа поставлена на максимально высоком уровне и ведется в нашей стране широко и масштабно".

Областной форум-семинар прошел 11 января в Могилеве и собрал более 100 представителей профсоюзного актива региона. В мероприятии также приняли участие председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков и председатель областной организации отраслевого профсоюза Людмила Старостина. Собравшиеся освежили в памяти исторические и современные этапы развития Конституции, обсудили основные изменения и дополнения в проект Основного закона. Во время форума участники неоднократно обращали внимание, что предложенные конституционные преобразования отвечают внутренним политическим, социальным и экономическим процессам, отражают потребности современного общества.-0-

Фото Могилевской областной организации отраслевого профсоюза