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15 января 2021, 07:38

Профсоюзы Брестской области делегируют на ВНС 59 своих представителей

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Шпаковский: делегаты ВНС - люди, которые внесли серьезный вклад в развитие нашей страны
ВНС позволит рассмотреть проблемные вопросы с разных точек зрения - делегат

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Брестской области делегируют для участия в VI Всебелорусском народном собрании 59 своих представителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Делегатов выдвинули на заседаниях президиумов 11 областных организаций профсоюзов. Определен также резерв из 17 человек. В составе профсоюзной делегации региона - представители ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Это работники культуры, образования и здравоохранения, руководители организаций, представители агропромышленного комплекса и энергетики, частного бизнеса, торговли и строительства, транспорта, газовой и топливной промышленности. Почти 70% представителей - мужчины. Подавляющее большинство делегатов (93%) имеет высшее образование.

В числе делегатов - известные в области люди. Среди них - главный врач Брестской центральной городской больницы Олег Величко, генеральный директор Березовского мясоконсервного комбината Владимир Жукович, доцент Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина Эдуард Северин, тренер-преподаватель областного центра олимпийского резерва по гребле, подготовивший победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, Александр Попенко, председатель областного объединения профсоюзов Николай Шум.

Ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея, родитель-воспитатель детского дома семейного типа, телеведущий ТРК "Брест" Виталий Иванов избран делегатом ВНС от профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. "Я считаю, не стоит излишне политизировать Всебелорусское народное собрание. Для меня это, прежде всего, возможность диалога, площадка, где можно высказать свое мнение по актуальным вопросам", - поделился мнением делегат.

В первую очередь его волнуют вопросы воспитания подрастающего поколения. "Молодежь нужно учить анализировать информацию, которая сейчас поступает из различных источников. Мы должны предлагать подрастающему поколению новые, современные образовательные и культурные проекты, которые будут идти в ногу со временем. Надеюсь, что смогу поделиться своими мыслями с участниками собрания", - сказал Виталий Иванов.-0-

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