Профсоюзы Брестской области перечислили на борьбу с COVID-19 около Br300 тыс.

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации Брестской области перечислили на борьбу с коронавирусной инфекцией около Br300 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

На покупку средств защиты отраслевые профсоюзы, первичные организации суммарно направили Br169 тыс. Членам профсоюзов оказана материальная помощь на сумму Br103 тыс. На открытый благотворительный счет Белорусского профессионального союза работников здравоохранения перечислено более Br22 тыс.

"Для оперативного реагирования на эпидемиологическую ситуацию при областном, городских и районных объединениях профсоюзов созданы штабы. Организации всех уровней приняли решение отменить все не первостепенные расходы. 50% сэкономленных денег мы направляем профсоюзу работников здравоохранения для помощи медикам", - подчеркнула руководитель пресс-службы областного объединения профсоюзов Ольга Кобяк.

Усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на предприятиях. Особое внимание уделяется созданию безопасных условий труда, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также помощи в решении этих вопросов.

Так, областной комитет профсоюза работников здравоохранения перечислил Br4 тыс. на питание сотрудников областной клинической больницы. Также обком выделил 40 профорганизациям области более Br46 тыс. на покупку дезинфицирующих, обеззараживающих препаратов и средств индивидуальной защиты и материальную помощь работникам здравоохранения - членам профсоюза. Первичные организации направили на эти цели свыше Br6,5 тыс. Для материальной помощи медработникам, контактировавшим с зараженными коронавирусом, в Брестскую областную клиническую больницу, областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья из средств республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения выделены Br8 тыс.

Также профсоюзные первички поддерживают постоянный контакт с бывшими работниками предприятий, а ныне - одинокими пенсионерами. Наряду с доставкой продуктов питания им помогают с приобретением средств защиты и медикаментов.

Кроме того, профкомы ряда предприятий предложили организовать доставку сотрудников к месту работы транспортом нанимателя. Например, по Брестской области такие решения приняты во многих организациях, которые относятся к строительной отрасли: КУП "Брестжилстрой", ОАО "Березастройматериалы", РУПП "Гранит" и другие.-0-