Профсоюзы должны создавать интересный информпродукт о своей деятельности - Неверов

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации должны создавать и размещать на различных площадках интересный и полезный для людей информационный продукт о своей деятельности. Об этом заявил председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов на VI Пленуме совета региональной структуры, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению профсоюзного лидера юго-восточного региона страны, тема информированности граждан - одна из ключевых в деятельности объединения. "Сегодня общественное мнение во многом формируется средствами массовой информации. Мы постоянно усиливаем работу в этом направлении, при этом важно не только количество, но и качество той информации, которую мы распространяем. Не нужны отчеты, нужны конкретные примеры работы профсоюзных организаций. Защитили человека, восстановили на работе, вернули ему незаконно удержанные деньги - необходимо рассказать об этом", - подчеркнул Алексей Неверов. По его словам, нужно создавать информационный продукт, который будет интересен людям. Зона его размещения - всевозможные инфоплощадки, включая социальные сети.

В областном объединении профсоюзов выстроили новую систему информационной работы. Организации всех уровней нацелены на продвижение интернет-порталов и социальных сетей. Для создания качественного продукта и активизации работы в этом направлении Алексей Неверов рекомендовал коллегам при необходимости подбирать грамотных специалистов, а также обучать своих. В Гомеле и районах немало молодых и инициативных специалистов по связям с общественностью, уверен он.

Такие ресурсы становятся дополнительными площадками и для ознакомления с нововведениями в разных сферах. Одно из главных предстоящих событий - принятие новой редакции Трудового кодекса, которая вступит в силу в январе 2020 года. "Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков изменений и дополнений этого важнейшего документа. Работа велась совместно с органами законодательной и исполнительной власти два года. Ключевым изменением считаю норму о закреплении в законе гарантии занятости для добросовестных работников. Контракт на один год исключительно по инициативе нанимателя может быть заключен только один раз - при приеме человека на работу. А дальше, если стороны решили продолжить трудовые отношения, с добросовестным работником с его согласия контракт подписывается на максимальный срок. Новый же заключается минимум на три года", - сказал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов.

По результатам мониторинга, проведенного областным объединением в разрезе каждой отрасли, вопросы заключения и продления контрактов оказались в числе самых актуальных для людей. "Принятие этой нормы позволит уравновесить права работников и нанимателей в продлении трудовых отношений", - пояснил Алексей Неверов. Он обратил внимание, что самый важный критерий в этой работе - обязательное участие профсоюза в решении насущных для людей вопросов с применением всех инструментов для защиты человека труда.-0-