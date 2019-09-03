ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:22 В Витебске приступили к одному из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода Регионы
14:14 Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь Общество
14:14 Профсоюзы должны создавать интересный информпродукт о своей деятельности - Неверов Регионы
14:13 Полумарафон проведут в Бресте в дни празднования тысячелетия города Регионы
14:08 Умерла актриса Зинаида Славина В мире
14:06 Генпрокуратура Беларуси направила в РФ уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей Происшествия
14:04 На предприятиях АПК Гомельской области за 8 месяцев произошло 34 пожара Происшествия
13:54 Пострадавший при пожаре с тремя погибшими в Гомеле умер в больнице Происшествия
13:43 Прием заявок для участия в конкурсе WorldSkills Belarus 2020 стартует осенью Общество
13:38 "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября Экономика
13:31 Нетрезвый бесправник и его пассажир пострадали в ДТП в Наровлянском районе Происшествия
13:28 Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:24 Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ Экономика
13:20 Китайские компании планируют закупать через белорусскую биржу сырье и готовую продукцию Экономика
13:16 ЕЭК проанализировала состояние авиационной инфраструктуры в ЕАЭС Экономика
13:02 Аграрии Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно Регионы
13:02 Минэкономики: сотрудничество с АБИИ открывает новые возможности по финансированию инфраструктуры Экономика
12:56 "Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера Экономика
12:56 На первом энергоблоке БелАЭС выполнены гидроиспытания Экономика
12:55 Маневровый тепловоз травмировал жителя Барановичей Происшествия
12:54 В Жодино в одном из дворов легковушка сбила девочку Происшествия
12:53 Азербайджанец уснул за рулем и погиб в ДТП в Смолевичском районе Происшествия
12:36 Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности В мире
12:27 Парень в Минске надышался газом из зажигалки и украл пирожное с прилавка Происшествия
12:19 Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении Экономика
12:15 Витебчанин изготавливал ацетилированный опий Происшествия
12:14 В Германии с радиовышки упала кабинка техобслуживания, есть погибшие В мире
12:14 Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года Общество
12:08 В Витебской области завершается теребление льна Регионы
12:07 В населенных пунктах Гомельской области осенью высадят не менее 26 тыс. деревьев Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
03 сентября 2019, 14:14

Профсоюзы должны создавать интересный информпродукт о своей деятельности - Неверов

Алексей Неверов. Фото ФПБ
Алексей Неверов. Фото ФПБ

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации должны создавать и размещать на различных площадках интересный и полезный для людей информационный продукт о своей деятельности. Об этом заявил председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов на VI Пленуме совета региональной структуры, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению профсоюзного лидера юго-восточного региона страны, тема информированности граждан - одна из ключевых в деятельности объединения. "Сегодня общественное мнение во многом формируется средствами массовой информации. Мы постоянно усиливаем работу в этом направлении, при этом важно не только количество, но и качество той информации, которую мы распространяем. Не нужны отчеты, нужны конкретные примеры работы профсоюзных организаций. Защитили человека, восстановили на работе, вернули ему незаконно удержанные деньги - необходимо рассказать об этом", - подчеркнул Алексей Неверов. По его словам, нужно создавать информационный продукт, который будет интересен людям. Зона его размещения - всевозможные инфоплощадки, включая социальные сети.

В областном объединении профсоюзов выстроили новую систему информационной работы. Организации всех уровней нацелены на продвижение интернет-порталов и социальных сетей. Для создания качественного продукта и активизации работы в этом направлении Алексей Неверов рекомендовал коллегам при необходимости подбирать грамотных специалистов, а также обучать своих. В Гомеле и районах немало молодых и инициативных специалистов по связям с общественностью, уверен он.

Такие ресурсы становятся дополнительными площадками и для ознакомления с нововведениями в разных сферах. Одно из главных предстоящих событий - принятие новой редакции Трудового кодекса, которая вступит в силу в январе 2020 года. "Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков изменений и дополнений этого важнейшего документа. Работа велась совместно с органами законодательной и исполнительной власти два года. Ключевым изменением считаю норму о закреплении в законе гарантии занятости для добросовестных работников. Контракт на один год исключительно по инициативе нанимателя может быть заключен только один раз - при приеме человека на работу. А дальше, если стороны решили продолжить трудовые отношения, с добросовестным работником с его согласия контракт подписывается на максимальный срок. Новый же заключается минимум на три года", - сказал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов.

По результатам мониторинга, проведенного областным объединением в разрезе каждой отрасли, вопросы заключения и продления контрактов оказались в числе самых актуальных для людей. "Принятие этой нормы позволит уравновесить права работников и нанимателей в продлении трудовых отношений", - пояснил Алексей Неверов. Он обратил внимание, что самый важный критерий в этой работе - обязательное участие профсоюза в решении насущных для людей вопросов с применением всех инструментов для защиты человека труда.-0-

Теги
Гомельская область профсоюзы
Новости рубрики Регионы
В Витебске приступили к одному из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода
Полумарафон проведут в Бресте в дни празднования тысячелетия города
Фото из архива Аграрии Гомельской области приступили к уборке кукурузы на зерно
Фото из архива В Витебской области завершается теребление льна
Фото из архива В населенных пунктах Гомельской области осенью высадят не менее 26 тыс. деревьев
Молодежь БРСМ благоустроила территорию мемориального комплекса "Тростенец"
Главное
Александр Лукашенко и Томас Гремингер Лукашенко: Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе
Международная конференция по борьбе с терроризмом проходит в Минске
Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении
Курс на создание "Цифрового университета": "Беларусбанк" и БНТУ подписали соглашение о сотрудничестве
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков
Лукашенко высказался по проблематике обеспечения "свободы интернета"
Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ
Председательство Словакии в ОБСЕ высоко оценивает усилия Беларуси по обеспечению безопасности в регионе
Лицензирование отдельных видов деятельности отменяется в Беларуси с 1 октября
Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus пройдет в мае 2020 года
"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 31 октября - 1 ноября
Зась: встреча в Варшаве полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога
Макей о встрече с Болтоном: никто никого ни к чему не призывал
В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям
Анфимов: в образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси
"Беларусбанк" с 1 октября меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера
В Гомельской области по горячим следам раскрыто разбойное нападение
Мининформ ограничил доступ к семи интернет-ресурсам
В Беларуси упрощаются требования в сфере лицензирования
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.