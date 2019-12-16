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16 декабря 2019, 11:31

Профсоюзы Гомельской области на новогодние поздравления детей направят более Br180 тыс.

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16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области стартовал новогодний марафон благотворительной акции "Профсоюзы - детям", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

В областном профсоюзе принципиальная позиция: в предпраздничное и праздничное время ни один ребенок не должен быть обделен вниманием. "В эти дни важно дать детям светлые и радостные эмоции. И, конечно же, Новый год и Рождество невозможно представить без подарков", - отметила собеседница. В процесс создания волшебства для маленьких жителей Гомельской области включились все первички, а их более 3,2 тыс. в регионе.

В канун праздников внимание и силы волшебников из профсоюзных организаций в первую очередь направлены на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Дети-сироты, с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей нуждаются в особом тепле. Именно поэтому встреча с детьми из Добрушского районного социально-педагогического центра дала старт республиканской акции "Профсоюзы - детям" в Гомельской области", - подчеркнула Жанна Гатальская.

До 9 января представители профсоюзных организаций будут навещать с подарками своих подопечных в подшефных домах малютки, школах-интернатах, детских домах семейного типа, социальных приютах и др.

Профсоюзы Гомельской области на поздравления детей направят более Br180 тыс. На эти средства приобретают сладкие подарки, игрушки, книги, канцелярские товары. С готовностью благотворители выполняют и новогодний спецзаказ. Если подшефным нужен спортивный инвентарь, что-то из бытовой техники или музыкальной аппаратуры, помогают с приобретением. В некоторых случаях профсоюзный Дед Мороз перечисляет деньги на счет организаций, которые с их помощью смогут укрепить свою материально-техническую базу, направить на первостепенные нужды.

Роль Деда Мороза примеряют все отраслевые обкомы Федерации профсоюзов Беларуси. К примеру, Гомельский обком Белорусского профсоюза работников здравоохранения поздравляет детей работников учреждений здравоохранения и подшефных организаций, старается подарить им веру в сказку и чудеса.

Более десяти лет профком студентов Гомельского государственного медицинского университета совместно с коллективом торгового центра "Секрет" проводит благотворительную акцию "Елка желаний". С ее помощью помогают исполнить мечты детей, которые в новогодние праздники находятся в Гомельской областной детской клинической больнице, воспитанников Гомельского детского дома и ребят, проходящих восстановление в областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. По мнению организаторов, важно приобщить жителей Гомеля к благотворительности, дать им возможность сделать доброе дело, почувствовать себя немножко волшебниками, способными дарить радость детям. "Любой желающий может подойти к елке на первом этаже торгового центра. Вместо украшений на ней - открытки, на которых дети написали свои самые заветные желания. Каждый человек, прочитав такое послание, может приобрести подарок для конкретного ребенка", - пояснила заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов. Все отраслевые организации в эти дни реализуют свои проекты по поздравлению детей.

Также более 480 мальчишек и девчонок из разных уголков региона прибудут на главную профсоюзную елку области в Гомель. В драматическом театре их ждут подарки, музыкально-анимационный пролог и театрализованная постановка. Специально к новогоднему празднику артисты театра поставили детский спектакль "НеРеальная сказка, или Новый год в ЛайкЛавии". В этом году было также решено приобрести билеты в Гомельский государственный кукольный театр. Более 180 ребят статут участниками новогоднего утренника под названием "Веселые Матрешки против Бабки Ежки".

"Акция "Профсоюзы - детям" проводится более 15 лет. И каждый год мы стараемся придумать что-то новое, сделать так, чтобы улыбок на лицах детей было как можно больше", - резюмировала Жанна Гатальская.-0-

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