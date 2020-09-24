Профсоюзы Гомельской области направили более Br140,5 тыс. на оздоровление детей

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области направили более Br140,5 тыс. на летнюю оздоровительную кампанию детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.

Летом в регионе работали 10 круглосуточных оздоровительных лагерей со сменами не менее 18 дней, из них 9 стационарных и один на арендованной базе. Также дети отдыхали в пяти оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием и 15-дневными сменами и 856 - с дневным пребыванием. Всего за летний период в регионе оздоровились более 23,8 тыс. детей.

По традиции профсоюзные организации области оказали поддержку в организации летнего оздоровления. "Основную работу профкомы первичных профсоюзных организаций вели на местах. Члены профкомов вели учет нуждающихся в оздоровлении детей, содействовали в приобретении путевок в лагеря, организовывали субботники по уборке территорий, ремонту и благоустройству детских оздоровительных учреждений", - отметила зампред.

Этим летом в Гомельской области на базе организаций "Белхимпрофсоюза" были открыты два лагеря: им. Марата Казея и "Чайка". На эти цели из профбюджета направлено более Br29 тыс. Здесь оздоровились свыше 2,6 тыс. человек.

Средства выделялись также на организацию досуга детей в загородных лагерях. Так, ПО "Белоруснефть" за счет средств профкома приобретены кондитерские наборы для детей на праздники при закрытии каждой смены. На сладкие подарки направлено Br2,8 тыс., а также Br4,2 тыс. на спортинвентарь.

В ОАО "Гомельский химический завод" приобрели 34 путевки в оздоровительные лагеря предприятий отрасли. За счет средств профкома стоимость путевок удешевлена на Br8,7 тыс.

Значительное внимание профсоюзы уделили обеспечению благоприятных и безопасных условий пребывания детей в лагерях, созданию надлежащих условий труда для персонала. Техническая инспекция труда Гомельского областного объединения профсоюзов организовала проверки детских оздоровительных учреждений региона до начала их сезонной эксплуатации.-0-