Профсоюзы Гомельской области направили более Br4,6 млн на профилактику и борьбу с COVID-19

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области профсоюзы направили более Br4,6 млн на профилактику и борьбу с COVID-19. Об этом сказал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов на пленуме Совета Гомельского областного объединения профсоюзов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия COVID-19 коснулась всех сфер жизнедеятельности общества. Соответственно на первый план вышли задачи по минимизации негативных последствий. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией членские организации ФПБ и их структуры, областные, районные и городские объединения профсоюзов принимали и принимают необходимые меры по борьбе с распространением инфекции", - рассказал Алексей Неверов.

Отраслевые и региональные профсоюзы через Фонд помощи и профсоюзные кассы взаимопомощи изыскивали средства для финансирования профилактики и лечения больных COVID-19. К примеру, на приобретение СИЗов, обеззараживающих и дезинфицирующих средств для трудовых коллективов направлено Br1,3 млн. Из профсоюзного бюджета выплачено Br3 млн материальной помощи для приобретения лекарств нуждающимся членам профсоюзов в связи с болезнью, временно неработавшим членам профсоюзов или находившимся в социальных отпусках без сохранения заработной платы.

"На передовой оказалась и Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Организована акция "Справимся вместе". Финансовая поддержка для работников отрасли составила Br242 тыс.", - рассказал председатель областного объединения профсоюзов. Всего профсоюзные организации на профилактику и борьбу с COVID-19 направили более Br4,6 млн.

Алексей Неверов высказал коллегам слова благодарности за профсоюзную солидарность, оказанную помощь предприятиям и организациям, трудящимся и бывшим работникам предприятий. Объединившись, можно справиться с разными трудностями, уверен он.

Как отметил сенатор, тема остается актуальной - необходимо продолжать социально-экономическую поддержку граждан и юридических лиц, оказывать помощь трудовым коллективам. "Мы должны постоянно держать на контроле вопрос доплаты работникам до минимальной заработной платы на случай вынужденной неполной занятости или простоя", - подчеркнул он.

Правила личной гигиены, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, пропускной режим, ограничение количества участников массовых мероприятий остаются повседневной нормой жизни. И профсоюзные организации вместе с нанимателями продолжат работу по минимизации последствий пандемии, добавил Алексей Неверов.-0-