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09 января 2020, 09:45

Профсоюзы Гомельской области подпишут соглашение о сотрудничестве с коллегами из Шанхая

Фото из архива
Фото из архива

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области и Шанхайский муниципальный Совет профсоюзов намерены подписать соглашение о сотрудничестве в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

Визит делегации Гомельского областного объединения профсоюзов в Шанхай (Китай) для подписания соглашения о сотрудничестве запланирован на февраль-март.

Предварительные переговоры прошли в июле 2019 года, когда делегация Федерации профсоюзов города Шанхай посетила Гомель. Ориентиры дальнейшего развития международного сотрудничества были намечены во время круглого стола в Гомельском областном объединении профсоюзов. Стороны обменялись опытом социальной защиты трудящихся, охраны труда, развития культурно-туристической отрасли.

Беларусь и Китай имеют крепкие отношения во многих экономических и социальных сферах. В Шанхае действуют более 500 тыс. первичных профсоюзных организаций, в состав которых входят порядка 7 млн человек. Активу профсоюзного движения регионов Беларуси и Китая интересен опыт коллег. Не исключено, что во взаимодействии будет реализовано немало важных проектов.

Также в планах областного объединения профсоюзов на первое полугодие 2020-го - участие в ряде мероприятий международного уровня. Так, вопросам изучения опыта работы в области применения трудового законодательства и предоставления социальных гарантий будет посвящен совместный с Федерацией организаций профсоюзов Курской области семинар.

В марте состоится заседание круглого стола с участием представителей Федерации профсоюзов Брянской области. В режиме онлайн-конференции планируется поднять актуальные вопросы трудового права и социального обеспечения трудящихся.

Решая актуальные задачи по защите законных прав и интересов трудящихся на местах, Гомельское областное объединение профсоюзов расширяет диапазон международного сотрудничества.-0-

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