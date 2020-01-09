Профсоюзы Гомельской области подпишут соглашение о сотрудничестве с коллегами из Шанхая

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9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области и Шанхайский муниципальный Совет профсоюзов намерены подписать соглашение о сотрудничестве в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов. Визит делегации Гомельского областного объединения профсоюзов в Шанхай (Китай) для подписания соглашения о сотрудничестве запланирован на февраль-март. Предварительные переговоры прошли в июле 2019 года, когда делегация Федерации профсоюзов города Шанхай посетила Гомель. Ориентиры дальнейшего развития международного сотрудничества были намечены во время круглого стола в Гомельском областном объединении профсоюзов. Стороны обменялись опытом социальной защиты трудящихся, охраны труда, развития культурно-туристической отрасли. Беларусь и Китай имеют крепкие отношения во многих экономических и социальных сферах. В Шанхае действуют более 500 тыс. первичных профсоюзных организаций, в состав которых входят порядка 7 млн человек. Активу профсоюзного движения регионов Беларуси и Китая интересен опыт коллег. Не исключено, что во взаимодействии будет реализовано немало важных проектов. Также в планах областного объединения профсоюзов на первое полугодие 2020-го - участие в ряде мероприятий международного уровня. Так, вопросам изучения опыта работы в области применения трудового законодательства и предоставления социальных гарантий будет посвящен совместный с Федерацией организаций профсоюзов Курской области семинар. В марте состоится заседание круглого стола с участием представителей Федерации профсоюзов Брянской области. В режиме онлайн-конференции планируется поднять актуальные вопросы трудового права и социального обеспечения трудящихся. Решая актуальные задачи по защите законных прав и интересов трудящихся на местах, Гомельское областное объединение профсоюзов расширяет диапазон международного сотрудничества.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!