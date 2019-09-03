3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области поощрили около 600 аграриев с начала уборочной кампании - 2019, на эти цели направлено Br44 тыс. Такие цифры озвучили на VI Пленуме совета Гомельского областного объединения профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении уборочной страды профсоюзные организации всех уровней отмечают заслуги передовиков АПК. Сегодня в областном Доме профсоюзов также чествовали представителей агропредприятий региона.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов вручил награду семейному тандему из Брагинского района. Тракторист-машинист ОАО "Брагинский" Сергей Журав с дочерью Анастасией третий год рука об руку ведут комбайн по хлебной ниве. Лепта их экипажа в хлебный каравай 2019 года - более 1,2 тыс. т зерна.

В числе награжденных еще одна женщина, работающая трактористом-машинистом. Елена Волкова трудится на коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Судково" Хойникского района. Специалист с 25-летним опытом в эти дни уверенно завершает сбор зерна на вверенном ей участке и готовит задел под будущий урожай.

Благодарность Гомельского областного объединения профсоюзов объявлена и трактористу-машинисту КСУП "Губичи" Буда-Кошелевского района Владимиру Дегтяренко. На предприятии он работает более 15 лет, а в 2017 году включил в экипаж своего сына Дмитрия. Отмечены и заслуги Григория Приходченко из ОАО "Знамя Родины" Гомельского района, который предан профессии более четверти века. Последние 17 лет как старший комбайнер подтверждает звание победителя-тысячника.

Уборочная страда продолжается, а следовательно, заверили в региональном объединении, есть еще время для новых трудовых свершений и наград.

Также на пленуме заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич вручила представителям региональных структур юбилейные медали "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Обладателями наград стали заслуженные члены объединения, которые на протяжении длительного времени плодотворно ведут профсоюзную линию.

На VI Пленуме совета Гомельского областного объединения профсоюзов были озвучены и приоритетные вопросы деятельности, касающиеся кадровой концепции при проведении отчетно-выборной кампании в структурах ФПБ, правовых консультаций, охраны труда на предприятиях, социального партнерства, мероприятий предстоящего электорального цикла.-0-

Фото Гомельского областного объединения профсоюзов