18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области присоединились к инициативе "Мы вместе за Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью по Гомельской области информационного центра ФПБ Ирина Беспалая.

Ирина Беспалая напомнила, что в конце января Федерация профсоюзов вместе с другими общественными объединениями приняли декларацию в поддержку референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Была объявлена и общественная инициатива, направленная на широкое информирование о предстоящем референдуме и объективное наблюдение за ходом кампании.

Широкая информационная кампания продолжается и в эти дни. К ней подключились представители практически всех трудовых коллективов, общественных организаций во всех районах страны и области. "Районные, городские объединения профсоюзов собирают на своих советах неравнодушных граждан. Во время таких встреч при необходимости снимаются оставшиеся вопросы по обсуждению предлагаемых новшеств проекта Основного закона. Специалисты и эксперты, а также профсоюзные лидеры готовы разъяснить отдельные нормы. Уже можем сказать о высокой степени готовности во всех уголках региона к проведению референдума. Так, определены участки, сформированы комиссии, аккредитовались наблюдатели. При этом удаленность от областного центра не имеет значение. Везде идет слаженная, активная работа. И представители власти, и профсоюзные организации всех уровней работают с максимальной отдачей", - рассказали в областном объединении.

По словам председателя Октябрьского районного объединения профсоюзов Сергея Заричного, за несколько дней до важного исторического для страны события в районе развернута широкая информационная кампания. В трудовых коллективах района прошло уже более 80 мероприятий в форматах диалоговых и дискуссионных площадок, форумов, круглых столов, встреч на предприятиях. К обсуждению присоединились более 3 тыс. человек. "Участники проявили заинтересованность, высказывали собственное мнение о необходимости внесения изменений и дополнений Конституции в части сохранения исторической памяти о героических подвигах белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, социальной ответственности граждан перед государством и обществом, защите персональных данных белорусов, укреплении семейных ценностей и другое. Мы не ставим перед собой политические цели, но нам не безразлична судьба страны в будущем, как и кто будет обеспечивать занятость и достойный труд наших людей, мир и стабильность в обществе, достаток в семьях", - разъяснил Сергей Заричный.

Октябрьский район постепенно наращивает обороты. Так, по итогам 2021 года народно-хозяйственный комплекс сработал удовлетворительно. Товары местных производителей поставлялись на рынки 13 государств, импортировалась продукция из 9 стран. Основными торговыми партнерами остаются Россия и Казахстан. Вместе с тем выросли экспортные поставки в такие страны, как Казахстан, Армения, Латвия. За прошлый год освоено 4 новых для предприятий Октябрьского района рынка сбыта. Это Словакия, Великобритания, Эстония, Грузия.

Сейчас профсоюзные лидеры продолжают встречи в коллективах. На финишную прямую выходит работа по организации электоральной кампании. Как рассказал Сергей Заричный, в составы Октябрьской районной и участковых комиссий по референдуму выдвинуто 44 представителя профсоюзов. "35% наблюдателей в нашем районе также представляют профсоюзные организации. Многие наши активисты приобрели хороший опыт в период предыдущих избирательных кампаний и способны наблюдать за ходом проведения референдума, давать взвешенную и объективную оценку происходящему", - дополнил он.

Такие мероприятия и обсуждения продолжатся до начала досрочного голосования, чтобы каждый избиратель на селе или в городе мог сделать осознанный выбор, подчеркнула Ирина Беспалая.-0-