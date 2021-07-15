15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области проводят мониторинг организаций АПК перед массовой уборочной кампанией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Мониторинг предприятий агропромышленного комплекса, занятых производством зернобобовых культур, прошел в продолжение месячника общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Главный технический инспектор труда Виктор Истерин совместно с представителями прокуратуры, председателями районной профсоюзной организации изучил ситуацию на девяти сельскохозяйственных предприятиях Лельчицкого района и пяти - Хойницкого района.

"Внеплановые инструктажи по охране труда и противопожарной безопасности проведены с работниками, задействованными на уборке зерновых. Обследован автопарк: сельскохозяйственные машины и транспортные средства оснащены исправными огнетушителями и аптечками первой медицинской помощи. Отметили и огромную работу организаций по подготовке к работе зерносушильных комплексов", - рассказали в областной отраслевой организации Белорусского профсоюза.

Во время мониторинга выявлены нарушения требований по охране труда. "В частности, при техобслуживании и ремонте транспорта не применялись противооткатные упоры, эксплуатировались электросварочная установка и ручной электроинструмент, не прошедшие испытания. Были отмечены случаи, когда работники не использовали средства индивидуальной защиты, и другие", - уточнили в профсоюзе.

Нанимателям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений и указанием сроков.-0-