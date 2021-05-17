Профсоюзы Гомельской области с начала года помогли вернуть работникам почти Br2 млн

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года профсоюзы Гомельской области помогли вернуть почти Br2 млн незаконно удержанных или не выплаченных работникам средств. Об этом сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

По словам председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Алексея Неверова, за каждой цифрой и судебным процессом стоит человек и его семья. "Это и есть реальная защита членов профсоюзов. Если говорить конкретно о возврате незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм, то с начала года мы помогли вернуть людям почти Br2 млн. Восстановлены на рабочих местах семь человек. Для сравнения: за 2020 год - 26 человек. По правовой тематике рассмотрено более 80 обращений, более 60% были решены в пользу людей", - отметил он.

Также руководитель объединения подчеркнул, что сведения о защите членов профсоюза с конкретными примерами должны быть на информационных стендах каждой первичной профсоюзной организации. "Люди должны знать о результатах нашей работы. И должны быть уверены, что в ситуации трудового спора мы сможем защитить их интересы", - сказал он.

Алексей Неверов акцентировал внимание на необходимости придерживаться оперативного формата "проблема - информирование - решение" при тесном взаимодействии на первичном уровне. "Недопустимо замалчивание первичными профсоюзными организациями информации о возникновении трудового спора. Наши юристы отраслевых обкомов должны оперативно включаться в работу на начальном этапе и отстаивать интересы работника, не давать другим инстанциям включаться в решение вопросов наших членов профсоюза", - резюмировал он.-0-